福岡県警うきは署は17日、久留米市田主丸町で同日午後3時30分ごろ、男児が友人達と帰宅中、自転車に乗った外国人から「ハロー」などと声をかけられ、容姿の写真を撮られそうになった事案が発生しているとして、防犯メールで注意喚起した。不審者は30〜40歳くらいのやせ形。黒色ジャージー、黒色長ズボン、あごひげ、天然パーマ、水色の自転車を使用していたという。