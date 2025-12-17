県は、612億円を追加する一般会計補正予算案を発表しました。 市町が発行する「プレミアム商品券」の発行支援など、物価高騰対策に約55億円を計上します。 今回の追加補正は、参議院本会議で17日に可決・成立した国の補正予算を受けたものです。 重点支援地方交付金を活用した物価高騰対策としては、約55億2200万円を計上。 主な内訳として、市町が発行するプレミアム商品券の発行支援に約27億円。 LPガ