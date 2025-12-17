多額の詐欺被害が相次いでいます。柳井市の60代の男性がうその投資話をきっかけに現金5500万円をだまし取られました。また、17日は、現金2000万円余りをだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害も確認されています。警察によりますと、柳井市の60代男性は2025年9月、LINEに表示された投資に関する広告を通じて日本人女性をかたる人物と知り合い、投資の勉強をするLINEグループに招待されました。その後、グループのメン