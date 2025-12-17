ボクシング競技で高校3冠を達成した下関市出身の古城佑馬さんが知事に、喜びを伝えました。県庁を訪れたのは下関市出身の高校3年生＝古城佑馬選手です。古城選手は北九州市の豊国高校ボクシング部に所属し、2025年の選抜大会、インターハイ、それに国民スポーツ大会で優勝し、3冠を達成しました。古城選手はテレビでモンスター＝井上尚弥選手の試合を見て、小学4年でボクシングを始めたということです。杉本幸夫