愛媛県の伊方原発で事故が起きた場合を想定した訓練が上関町で行われました。なぜ、愛媛県の原発の訓練を上関町で行うのかといいますと…伊方原発はこちら…ここに半径30キロの円を引いてみると上関町の八島の一部がかかるんです。国は原発からおおむね30キロ圏内を緊急防護措置を準備する区域＝UPZとしていて県の地域防災計画では八島が離島であることなどから八島全体をUPZと指定し、事故に備えた訓練を実施しています。UPZ内の