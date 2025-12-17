周南市で巨大地震に伴いコンビナート火災が発生した想定で防災訓練が行われました。（アナウンス）「訓練訓練 地震発生 震度5強」訓練は、南海トラフ巨大地震が発生し、周南市の総合化学メーカー＝トクヤマで、可燃性の液体を貯蔵するタンクから火災が発生した想定で始まりました。この訓練は災害時における、防災関係機関の連携を深めようと1977年から毎年県内のコンビナート企業が主体となって開かれて