インフルエンザの定点あたりの報告数が17日に発表され、前の週よりも増えてインフルエンザ警報は続いています。8日から14日までの定点当たりの感染報告数は下関地域が76.64人と最も多く、岩国で69.75人、周南で64.64人、防府で53人などとなっています。県全体では57.75人と前の週より10人近く増えていて警報が続いています。特に未就学児から小・中学生に多くなっています。県は換気や手洗い、せきエチケットなどの基本的な感染対