鹿児島県出水市から移送され周南市の八代地区で保護されていたナベヅル3羽の放鳥作業が17日から始まりました。本州唯一のナベヅルの越冬地＝周南市八代地区では、けがをしたナベヅルを保護し、放鳥する活動を2006年から行っています。6年ぶり10回目となった保護ツルの放鳥。午前8時55分、保護センターの職員がケージの扉を開け、2021年11月から保護している3羽のナベヅルの放鳥作業が始まりました。ツルは何度か姿を現