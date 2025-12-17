2026年秋に予定されているデスティネーションキャンペーン期間中のツアー商品につなげてもらおうと旅行会社向けのモニターツアーが開催されました。瑠璃光寺五重塔を普段立ち入れない場所から楽しめる、貴重な体験ツアーです。山口市の瑠璃光寺五重塔の観光と言えば、こうして遠くから眺めるのが定番ですが…17日のモニターツアーで向かったのは、塔のたもと。柵の中に入り、さら