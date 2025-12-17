ボクシングのトリプル世界戦が１７日に両国国技館で開催され、ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチで挑戦者の同級４位・桑原拓（大橋）が、王者アンソニー・オラスクアガ（米国）に４回２分３７秒ＴＫＯで敗れた。２度目の世界挑戦でもベルトには手が届かなかった。飯村樹輝弥（角海老宝石）の負傷により代役でチャンスを得た桑原は同門のスーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥も見守る中、スピードが持ち味ながら、３度防