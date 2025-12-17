昨年のドイツのリーディングジョッキー、トール・ハマーハンセン騎手が、ＪＲＡの短期免許を取得して騎乗することが１２月１７日、分かった。免許の期間は２６年１月４日から２月２７日までの見込み。今回が初の短期免許取得となる。ハマーハンセン騎手は今年の札幌で行われたワールドオールスタージョッキーズシリーズ（ＷＡＳＪ）で２勝し、総合優勝を果たしている。１月４日の京都金杯ではトロヴァトーレ、１月１８日の