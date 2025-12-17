俳優の加藤あいさん（43）が2025年12月11日、自身のインスタグラムを更新。ブラウンカーデとミニ丈スカートの秋冬コーデを披露した。「この秋冬はブラウン」加藤さんは、「この秋冬はブラウンということでアウトレットで見つけた＠dolcegabbanaのメンズカーディガン」とコメントを添えて、ブラウンのカーディガンを肩がけしたミニ丈コーデを投稿。「正しい着方を忘れてしまった」「＠balenciaga のシャツを合わせて」とコメント