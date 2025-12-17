これまで福岡市中央区の大濠公園にあった福岡武道館が、博多区東公園に移転しました。新たな建物が完成し、17日、報道陣にお披露目されました。 ■平山翼記者「新たな武道館には福岡県産の木材が使われていて、柱には博多織がデザインされています。」 福岡市博多区東公園の市民体育館の横に建設された福岡武道館が、報道陣にお披露目されました。 地下1階・地上4階建ての新しい武道館では、地下1階にバスケットコー