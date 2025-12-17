きょう午後、三重県御浜町の住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。 【写真を見る】畑仕事をしていた男性｢建物が燃えている」70代夫婦が住む住宅で火事… 男性1人死亡 夫が逃げ遅れたか 火事があったのは、御浜町柿原の木造2階建ての住宅で、警察と消防によりますと、きょう午後2時半ごろ近くで畑仕事をしていた男性から「建物が燃えている」などと119番通報がありました。 夫と連絡取れず 逃げ遅れた可能性 火は約2時間後