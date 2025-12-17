17日午後4時過ぎ、京都市で車5台が絡む事故がありました。1歳の女の子を含む3人が救急搬送され、このうち30代の女性が心肺停止の重体です。ボンネットが大破した車。複数の車が追突しているのが確認できます。現場は、京都市の東映太秦映画村から、北に300メートルほどの片側2車線の道路です。警察によりますと、17日午後4時過ぎ、「複数の車が絡む事故」と通報がありました。消防によりますと、30代の女性が心肺停止の重体で、1歳