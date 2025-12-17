SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は2日目を迎えた。わが世の春に栄華を極めた。今年の佐藤隆太郎（31＝東京）はクラシックでSG初V。続くオールスターでも頂点に立った。好事魔多し。8月22日と期末の10月31日にフライング。まさかの“隠れF2”で夢舞台を迎える。ただ、本人は前だけを向いていた。「フライングできないのはみんな一緒。その中でスタートを行ければチャンスはあ