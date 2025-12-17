女子プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が17日、自身のインスタグラムを更新。身に着けると安心感のあるものを明かした。ストーリーズで12月26日から名古屋で開催の「コスメEXPO＠NAGOYA」のアンバサダーに就任し、トークショーも行うことを告知。さらに、ピンクの手袋をしたポスター衣装で撮影した写真を投稿し「2歳からの22年間ほぼ毎日練習の時に手袋つけてるから手袋つけると急に安心感ある」とつづった。