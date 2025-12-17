大分県内の最新のガソリン価格が17日発表され、レギュラーガソリンは先週よりもさらに値下がりし、1リットルあたり163.3円となりました。 暫定税率廃止に向けた補助金の影響で、来週以降も値下がりが予想されています。 ◆ガソリンスタンドの客「安い、助かる。週に2回くらい（車を）使うので本当にありがたい」 「部活動とかでよく使うが、学生なんでお金、ガソリンにかかってたので助かる」 石油情報センターに