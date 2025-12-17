ＢＴＳが２０１８年にリリースした３枚目のフルアルバム「ＬＯＶＥＹＯＵＲＳＥＬＦ轉’Ｔｅａｒ’」の収録曲「Ａｎｐａｎｍａｎ」が、発売から約７年７カ月を経て“逆走”し、アメリカのビルボードチャートで突然１位に躍り出たと１７日、所属事務所・ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣが報告した。同社によると「Ａｎｐａｎｍａｎ」が前日の「ワールド・デジタル・ソング・セールス」で１位を記録し、「デジタル・ソング・セー