年末年始についてJR九州が指定席の予約状況を発表しました。 日豊本線の特急の混雑のピークは12月29日と1月3日となっています。 JR九州は16日、年末年始の指定席の予約状況を発表しました。 それによりますと12月26日から2026年1月4日までのソニックなど日豊本線の特急の予約率は、15日時点で40.4％で前の年の同じ時期と同程度の予約率となっています。 下りは42.4％、上りは38.3％で混雑のピークは下りが12月29日