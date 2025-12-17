警報が出されているインフルエンザについてです。 17日、大分県内の最新の感染状況が発表され、患者数は前の週よりも増加しました。 県によりますと、県内58の定点医療機関で12月14日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり56.28人でした。 前の週を上回り、引き続き警報が出されています。 保健所別では東部が最も多く78.58人、次いで、大分市が69.47人などとなっています。 県は「患者数は高止ま