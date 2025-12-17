SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は2日目を迎えた。池田浩二（47＝愛知）が淡々と語る姿からは熱量を感じない。それでも水面に出ればカロリー激増し。いかにも池田らしい共同会見では具体的な成果を聞くことはできなかった。エンジンはどうか？「レースしていないから何とも言えませんね」。3回目の優勝へ向けては？「今、勢いある人が勝つんじゃないですか」。聞かなくていい