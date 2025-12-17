プロゲーマー・ゲームプレゼンターの高橋名人が自身のブログを更新し、目の手術を受けたことを明かしました。 【写真を見る】【 高橋名人 】目を手術「白内障と硝子体出血です」転倒した時に右目を殴打・眼球内に出血高橋名人は「今日は眼の手術でした」と題したブログで「さて、以前にも書いてましたが、今日は眼の手術に行って来ました。」と、報告。続けて「病名は、白内障と硝子体出血です。」と、説明しました。そ