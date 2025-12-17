サンタクロースの衣装を着用し、年内最後のWEリーグ戦をPRする海堀あゆみさん（左）と近賀ゆかりさん＝17日午後、東京都文京区元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」でWEリーグ理事を務める近賀ゆかりさんと海堀あゆみさんが17日、年内最後のリーグ戦となる20日の第14節へ、サンタクロースの衣装を着用してPRした。ノジマ相模原戦で1万人集客を目指す広島のチームカラーにちなみ、衣装は紫色。試合ではクリスマスイベン