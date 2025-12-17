厚生労働省は１７日、アスベスト（石綿）が原因で中皮腫や肺がんなどを発症し、２０２４年度に労災認定などを受けた従業員の勤務先１２５７事業所を公表した。このうち、今回初めて発表されたのは９６６事業所だった。労災認定された人は１２１１人。労災申請の時効を過ぎた遺族を対象とする石綿健康被害救済法に基づき、給付金の支給決定を受けたのは２３８人だった。事業所の公表は、過去に働いていた労働者や近隣住民への