天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、「鴨場接待」に初めて単独で臨まれました。17日午前10時前、埼玉・越谷市の鴨場に到着された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。茶色のジャケットにロングブーツと全身ブラウンで統一した、鴨場に合わせられた装いです。ノルウェーやメキシコなど16カ国の駐日大使ら一人一人に、愛子さまは「お会いできてうれしいです」などと声をかけ、握手を交わされました。「鴨場接待」は、毎年11月から翌2月