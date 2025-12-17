不倫してしまった女性は、刺激的だった日々から一転、地獄に落ちて自分のしたことを後悔してしまうようです。きっかけは些細なことだったのに、一度関係を持ってしまうと抜け出せないのが不倫の恐ろしい部分。修羅場になると、最悪な展開になるようで……？今回は、修羅場を経験した女性が二度と不倫はしないと誓った話をご紹介いたします。修羅場「夫が単身赴任になって、寂しさをまぎらわせるためにマッチングアプリに登録しま