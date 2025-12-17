名古屋・栄の歓楽街で違法な客引き行為が後を絶たず、ぼったくり被害も相次いでいます。中でも増えているのが、未成年による客引きです。夜の街に居場所を求める若者を取り巻く実情と、支援のあり方を追いました。 ■増える未成年の客引き「もっとまともな仕事したい。でも金は稼げる」 師走に入り、ますます賑わう名古屋の歓楽街・錦三丁目。この夜の街に一歩足を踏み入れると、多くの“客引き”の姿が…。客引き：