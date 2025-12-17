○ライト [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.49％にあたる249万7100株の自社株を消却する。消却予定日は26年1月30日。 ○Ｓｃｈｏｏ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる25万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月1日から26年4月30日まで。 ○リスキル [東証Ｇ] 発行済み株式数の0.72％にあたる1万5000株の自社株を消却する。消却予定日は12月26日。 ○Ｓ＆Ｊ [東証Ｇ]