鹿児島が誇る黒豚の魅力を広く知ってもらおうと県内の農業高校の生徒たちが自分たちが育てた黒豚を販売しました。鹿児島市のセンテラス天文館で開かれた「黒豚フェア」。鹿屋農業高校や伊佐農林高校など県内の5つの農業高校が黒豚の魅力やおいしさを伝えようと企画したものです。会場では生徒たちが学校で育てた黒豚の精肉や豚みそなどが販売されました。(客)「黒豚が濃厚でおいしい。肉質もクリーミー。去年から