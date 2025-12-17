自衛隊施設の整備が進む種子島沖の馬毛島で16日、電線工事を行っていた作業員が崩れてきた土砂に埋まり、腰の骨を折る事故がありました。県は、工事の安全確保に万全を期すよう国に申し入れを行いました。九州防衛局によりますと、16日午後1時半ごろ、自衛隊施設の建設に伴う電線工事のため、地中に配管を埋めていたところ掘削したのり面の土砂が崩れ、作業員1人の腰から下が埋まりました。作業員が腰の痛みを訴え、病院を受