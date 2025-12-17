「更年期」◆テーマ【更年期】閉経に伴い、発汗や動悸など様々な症状が現れる「更年期」。更年期障害など女性特有の健康課題による経済損失は年間約3.4兆円と推計されている他、「男性の更年期」も語られることが増えてきた昨今…今回は「更年期」について、DEEPに語らいます。▼生放送中に急な動悸が…光浦靖子が更年期の症状で困ったこと▼冷え性なのに…更年期のホットフラッシュでスロット中に汗が止まらない椿鬼奴▼これって