JR北海道は12月17日、暴風雪の影響により一部区間で運休が続いている石北線について、遠軽ー網走駅間で18日午後3時から普通列車の運転を再開すると発表しました。石北線の上川ー網走駅間では、12月14日からの暴風雪の影響で運転を見合わせ、線路の除雪作業が進められていました。JR北海道によりますと、18日午後3時から遠軽ー網走駅間で一部普通列車のみ運転を再開するということです。上川ー遠軽駅間は除