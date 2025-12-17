横浜市のバス停で高齢女性に暴行した男を取り押さえた自衛隊員に、警察から感謝状が贈られました。この事件は12月8日、横浜市港南区でバスを待っていた70代の女性が突然、47歳の男に突き飛ばされる暴行を受け、現場に居合わせた陸上自衛隊の一等陸曹の男性が男を現行犯逮捕したものです。自衛隊の男性は事件当日は休みで、ランニング中に事件を目撃し、警察が到着するまで10分近く男を取り押さえ続けたということです。17日、警察