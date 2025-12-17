クマ高市早苗首相は17日の記者会見で、深刻化するクマ被害への対策に万全を期す考えを示した。「2026年度予算の前倒し執行も含め、冬眠期の前と後で対策を切れ目なく実施する」と述べた。クマ対策パッケージを策定し、16日に成立した25年度補正予算にも関連経費を盛り込んだと強調。「既に自治体が緊急的に実施した事業にも、さかのぼって交付可能だ」と説明した。