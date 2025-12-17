《夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい》12月8日に緊急手術を受けたことを明かしていた作家でタレントの室井佑月氏が、自身のXで、夫の立憲民主党・米山隆一衆院議員に三行半を突きつけ、その後も、米山議員への不満を投稿しまくって話題となっている。「室井さんは、12月6日の夜中に背中と腹部に激痛を感じたことから、病院を受診し、一度は尿管結石だったとXで報告。8日に大きな病院に回された結果、緊急