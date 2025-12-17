12月15日、スピリチュアリストでオペラ歌手の江原啓之が、YouTube動画に出演。長年共演してきた元TOKIO・国分太一の近況を明かし、反響を呼んでいる。今年6月、コンプライアンス違反を理由に『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）を降板となり、無期限の活動休止に追い込まれた国分。TOKIOは解散、株式会社TOKIOは廃業という事態のなか、11月には記者会見を実施し、自身の行為の何が問題だったのか把握するため「答え合わせ