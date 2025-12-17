浜松オートのＧＩ「第６７回スピード王決定戦」が１７日、開幕した。赤堀翼（３９＝浜松）は０線２番車の８Ｒ、スタートで１コーナー先手を奪い、そのまま後続を振り切り好発進。前節の当地戦では３、５、４着と未勝利に終わり「ＧＩで戦うレベルにない。バルブを交換して上積みを狙う」と今節は手を加えて臨んだが、さっそく成果が表れた。「前節とは全然違って力が出た。止まりも出て走りやすい」。愛機のパワーアップを実感