ドジャースの山本由伸投手（２７）が１７日に都内のホテルで行われた「第５５回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典」に出席した。日本のプロスポーツ界の健全な発展、振興に寄与することを目的として１９６８年に第１回が開催された同賞。今年の内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞は、２年連続のワールドシリーズ制覇に大きく貢献した山本が受けることとなった。伝統ある賞を受けた山本は「本当に心から光栄に