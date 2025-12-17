架空の部族に扮したリズムネタ『ダンソン』が代表作のお笑いコンビ・バンビーノが17日、岐阜県警可児警察署の一日署長を務めました。パトカーに乗り込んで向かったのは市内のショッピングセンター。買い物客を盛り上げると、県内で過去最悪ペースの特殊詐欺などに注意を呼びかけました。バンビーノ・石山タオルさん：「飲酒は100％捕まるということで、ルールをしっかり守って生活してい