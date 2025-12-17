この“女医さん”より忙しい人、なかなか他にいないのでは――？ 現役の女医であり、双子を含む4人の子どもを育てる日々を発信する大人気YouTuber「女医の日常」さん（以下、女医さん）。超多忙な毎日でも、手際よく栄養満点のごはんを作る動画が話題で、10月30日に発売されたばかりの書籍『女医の日常ごはん』も売れ行き好調です！ 前回の記事では「朝ルーティン編」として、怒涛の身支度から子どもの体調チェックまで、医師・