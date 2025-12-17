¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤¹3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ªÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢µÈ°æÏÂºÈ¤é3¥·¥ç¥Ã¥ÈÉÛÂÞ¤¬¡ÖÃËÃ£¤ÎÌû¤·¤¤»þ´Ö¡×¤Î°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÈ°æÏÂºÈ¡¢BUCK-TICK¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº£°æ¼÷¡Ê¤µ¤È¤·¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë3¥·