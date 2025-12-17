親子の関係は、近すぎるからこそ難しいもの。大切にしたい気持ちはあるのに、会話をするたびに心がすり減ってしまう……。そんな経験はありませんか？ 今回は、母親との関係に悩んだ経験を持つ友人が、体験談を聞かせてくれました。 母のセリフで強制終了する会話 母との会話は、決まってこんなセリフで強制終了します。 「どうせ私が悪いのね」「私なんていなくなればいいんでしょ」 私が少し意見を言ったり、過干渉を指摘