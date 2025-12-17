カナイリョウタが、新曲「超新星」を本日配信リリースした。今作は曲名の通り、超新星のような力強い爆発力と高揚感、そして爆発前の不安定な浮遊感のギャップが魅力の一曲だという。リリースに伴いカナイリョウタ公式チャンネルにてMVも公開された。鬱屈とした主人公が己を曝け出し、新しい自分に変貌する様が印象的な本作。音ハメやアニメーションの爽快感と迫力は、見るものに勇気やパワー、そして激しい高揚感を与えてくれる作