◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１２月１７日・栗東トレセン札幌２歳Ｓの勝ち馬で、第４２回ホープフルＳ（２７日、中山）に出走するショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）が栗東・ＣＷコースで１週前追い切りを行った。ペンナヴェローチェ（４歳３勝クラス）を内から８馬身追走。直線で仕掛けられると、パワフルに脚を伸ばし、６