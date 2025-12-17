小説家・タレントの室井佑月が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。夫で衆議院議員の米山隆一氏に対して止まらない文句を並べた。 【写真】米山氏の衆議院初当選時には大喜びしていた室井佑月今では冷え切った関係に… 室井は今月8日に「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と手術を即日実施したことを明かしている。同月11日には手術を無事終えたことを報告した。