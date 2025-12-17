（参議院補正予算案可決）「投票総数244、賛成169反対75、よって両案は可決されました」高市政権、初となる補正予算が16日、参議院で可決･成立しました。（高市首相）「こんにちは～どうも～お世話になりました。ありがとうございました」（各党あいさつ回りでのやりとり）補正予算案に賛成した各党にあいさつ回りをした高市首相。今年度の補正予算の一般会計の総額は18兆3000億円。物価高対策として、子ども1人あたり