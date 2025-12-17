元SKE48でタレントの松井珠理奈（28）が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、うれしい報告をした。松井は「【ご報告】松井珠理奈から珠理奈HOUSEの皆さんへお伝えしたいこと」とのタイトルで動画を更新。AKB48 20周年コンサートの合間に衣装を着て撮影したもので「発表があります」とし「わたくし松井珠理奈、28歳にして車の運転免許を取りました〜〜！やった〜！うれしい！」と満面の笑みで報告。「名古屋の自動車学