グルメサイト「ぐるなび」は、大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の開催を記念し、渋谷エリアの飲食店50店舗で25日から12月31日までの期間限定で、RIZINとU-NEXTの共同プロモーション「U-NEXT presents RIZINグルメジャック in 渋谷」を開催する。【画像】「RIZINグルメジャック in 渋谷」朝倉未来オリジナルカードこのコラボは、RIZINの10周年を締めくくるビッグイベントを、