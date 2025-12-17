SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は2日目を迎えた。賞金ランク1位で登場する茅原悠紀（38＝岡山）が独特の言い回しで調整具合を語った。「今はペラで遊んでいます。右に行くか、左に行くか、真っすぐに行くか」。なんか哲学的な話か？さらに続く。「今は左の景色も右の景色も見ました。あとはどっちに行くか決めていきます」。レースがないからこそ、異なる方向の調整を試し